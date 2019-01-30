Хабиб Нурмагомедов оплатит штрафы брата Абубакара и Зубайры Тухугова

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов оплатит штрафы брата Абубакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова за неправомерное поведение на турнире UFC 229.

«По словам Абдель-Азиза [это агент Хабиба – прим. Eurosport], Нурмагомедов оплатит свой штраф, штрафы своих напарников (по 25 тысяч долларов), а также потратит 200 тысяч на услуги адвоката. В общей сложности он заплатит 750 тысяч долларов», – написал в твиттере популярный спортивный обозреватель Ариэль Хельвани.

На турнире UFC 229 Хабиб стал зачинщиком потасовки с командой ирландца Конора Макгрегора.

За этот проступок Нурмагомедов был оштрафован на 500 тысяч долларов и на 9 месяцев отстранен от боев.

Хабиб – об отстранении на 9 месяцев: «Политика – навсегда»

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