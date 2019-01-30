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Порье: «Это должен быть Тони или Конор, иначе я не буду драться. Эта компания – ****** [фигня] #1»

Порье: «Это должен быть Тони или Конор, иначе я не буду драться. Эта компания – ****** [фигня] #1»
Eurosport

51 мин. назад

Боец UFC недоволен тем, что промоушен долгое время игнорирует его пожелания по поводу соперника.

Легковес и боец MMA в промоушене UFC Дастин Порье раскритиковал организацию Дэйны Уайта за несправедливое, по его мнению, отношение к себе.

«Это должен быть Тони [Фергюсон] или Конор [Макгрегор], или мы меняем условия моего контракта. В противном случае, я не буду драться. Эта компания [UFC] – ****** [фигня] #1», – твитнул Дастин.

«Если вы не уважаете всю работу, которую я вкладываю в свое тело – я не буду уважать вас», – продолжил Порье.

  • Карьера Бриллианта состоит из 24 побед и пяти поражений.
  • В 2014 году Конор Макгрегор вырубил Дастина техническом нокаутом.
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