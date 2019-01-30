Менеджер Хабиба: «Вы не увидите его в социальной рекламе ради сокращения срока дисквалификации»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал условие, при выполнении которого комиссия штата Невады сократит срок 9-месячной дисквалификации бойца.

«Мы считаем, что Абубакара и Зубайру несправедливо отстранили на год. Недовольны этим решением. Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим», – рассказал Ризван Sport24. Социальный рекламный ролик, которым частично может расплатиться Нурмагомедов за свой проступок, должен быть посвящен теме противостояния хулиганству.

9-месячная дисквалификация Хабиба отсчитывается с октября-2018, момента, как произошла массовая драка после боя с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC.

Помимо отстранения от боев Нурмагомедова оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Хабиб – об отстранении на 9 месяцев: «Политика – навсегда»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере