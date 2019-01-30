UFC расторг контракт со спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым по инициативе русского бойца

Боец UFC Артем Лобов освобожден от контракта с промоушеном Дэйны Уайта и ищет новый.

Во вторник боец рассказал об этом ESPN. Представители UFC заявили Артему, что анонсируют бой с его участием, который состоится только в апреле – спортсмен отказался ждать так долго и послал запрос на расторжение контракта. 32-летний Лобов рассматривает варианты среди промоушенов в ММА, боксе и кикбоксинге, но ничего пока не подписал.

По старому соглашению у Лобова оставалось еще три боя.

Россиянин оставил такую статистику в UFC: 2 победы и 5 поражений.

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