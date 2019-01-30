UFC расторг контракт со спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым по инициативе русского бойца
Теперь он ждет предложений.
Боец UFC Артем Лобов освобожден от контракта с промоушеном Дэйны Уайта и ищет новый.
Во вторник боец рассказал об этом ESPN. Представители UFC заявили Артему, что анонсируют бой с его участием, который состоится только в апреле – спортсмен отказался ждать так долго и послал запрос на расторжение контракта. 32-летний Лобов рассматривает варианты среди промоушенов в ММА, боксе и кикбоксинге, но ничего пока не подписал.
- По старому соглашению у Лобова оставалось еще три боя.
- Россиянин оставил такую статистику в UFC: 2 победы и 5 поражений.
Заменивший Тухугова американец провалил взвешивание и был оштрафован. Лобов вернет ему деньги
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