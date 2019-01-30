Хабиб Нурмагомедов пока не будет драться с Тони Фергюсоном. Выйдет сразу на Конора Макгрегора

Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев, и это адекватное решение. Во-первых, отсчет ведется с октября 2018 года, поэтому треть срока уже позади. Во-вторых, сам Нурмагомедов предполагал, что его изолируют на год, но вердикт оказался мягче. В-третьих, секундантам Хабиба (Зубайре и Абубакару) выписали всего по 12 месяцев штрафа, хотя все могло быть гораздо серьезнее – парни точно зря врывались в октагон.

Удивляет, что чемпион UFC все равно недоволен – он даже намекнул, что решение комиссии – политическое. Скорее всего, Нурмагомедова раздражает другое: он не понимает, почему Конор будет отдыхать всего полгода и какого черта штраф ирландца в десять раз меньше (50 тысяч против 500 тысяч долларов). История с финансами действительно мутная, но по сроку все четко. Поверженный Макгрегор валялся в углу клетки (и не выпрыгивал из нее), но затем все равно вписался в махач. Следовательно, шестимесячный дисквал – справедливый исход.

Хабиб НурмагомедовEurosport

Вообще, Хабибу никто не мешает укоротить отпуск на три месяца – нужно просто сняться в антибуллинговой кампании, и уже в апреле дагестанцу разрешат драться. Нурмагомедов вряд ли согласится на эту процедуру (якобы несолидно – гордость не позволяет), а зря. Не так давно в России вышла автобиография Хабиба, в которой он рассказал, как вместе с братом Абубакаром в детстве унижал слабаков из компьютерных клубов. Парни просили джойстик на одну игру, но потом его не отдавали. Как только жертва возмущалась, прилетали лещи. «Твое время вышло, Game Over», – говорили будущие бойцы всяким тщедушным малышам.

В этой же книге Хабиб раскаивался и писал, что так издеваться над людьми – неправильно. Почему не повторить это на камеру? Загадка. Здесь нет никакого проявления слабости – наоборот, можно донести важные и правильные вещи, да еще и с выгодой для себя. Поэтому Нурмагомедову не стоит сразу отмахиваться от этого предложения.

Но он, само собой, откажется. В таком случае ближайший бой Хабиба пройдет только осенью, ведь в конце весны Нурмагомедов целый месяц празднует Рамадан, а после этой диеты организм долго восстанавливается. Соответственно, из-за дисквалификации и поста дагестанец подерется примерно в октябре или даже ноябре. К тому моменту как раз истекут баны у его секундантов, так что возвращение будет массовым и полноценным.

Что это значит?

Самое главное: бедного Фергюсона опять забросят на антресоли, потому что UFC нужно зарабатывать деньги. Изначально планировались некие полуфиналы: Хабиб против Тони, Конор против явного андердога. Дальнейшая схема тоже элементарная: Нурмагомедов и Макгрегор синхронно побеждают и выходят на второй эпический бой, который раскрутят еще мощнее, чем прошлогоднюю битву.

Теперь все иначе, потому что Хабиб временно остался вне игры. Судя по всему, его полуфинала уже не будет – Орел просто дождется победы Конора и проведет с ним реванш. Макгрегору, в свою очередь, однозначно не подкинут яростного Фергюсона – там есть риск слить не только бой, но и всю карьеру.

Очевидно, что Уайт не будет рисковать афишей Конор – Хабиб (она уже принесла рекордный кэш), поэтому предложит следующий вариант: весной Маку и Тони дадут по мешочку (окей, по противнику на уровень ниже), затем Ноториус опять подерется с Нурмагомедовым, а уже потом очередь дойдет до Фергюсона. Да, Тони наконец дождется топового соперника, но этот бой организуют лишь в 2020 году.

С одной стороны, жутко обидно, что дисквалификация, вероятно, сорвала скорую встречу Ферги и Хабиба. С другой стороны, UFC заинтересована в огненных ивентах не меньше зрителей – Дэйна Уайт точно придумает, как удивить, несмотря на суровое решение комиссии. Значит, возможны сюрпризы, о которых пока никто не догадывается.

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