Тренер Емельяненко Тайссе: «После боя Федор сказал: «Я счастлив. Теперь я свободен!»

Тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о подготовке бойца к поединку с Райаном Бэйдером.

«Перед боем я не ожидал, что так будет. У Федора были проблемы с левым коленом, оно болело. Плечо тоже было не в порядке. Но тем не менее, такого исхода я не ожидал.

Думал о том, чтобы снять Федора с боя. Обычно, когда у тебя есть травма, ты пытаешься ее залечить. Я назначил ему встречу с врачом в Голландии, но он не пошел. Он хотел работать. Он хотел драться. Но когда у тебя проблемы с коленом, тебе нужно сделать определенные процедуры. Он отказался, причину я не знаю.

После боя он сказал: «Я счастлив. Теперь я свободен!» До боя он нервничал. К нему приехали люди из России, какие-то ребята из цирка. Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало. Обычно он бьет первым. Сейчас было иначе, он слишком долго ждал. Почему? Может, он ожидал от соперника тейкдауна. После боя я с ним не говорил. Он был у врача, а потом общался со своими ребятами из России. У нас не было времени поговорить», – цитирует Тайссе «Спорт-Экспресс».

Федор Емельяненко проиграл Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде.

Бой продолжался всего 35 секунд.

Емельяненко улетел в чудовищный нокаут за 35 секунд. Это конец карьеры

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