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Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане
Это будет успех.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим второго сезона реалити-шоу «The Nomads».
«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении.
Пока ждем, присматриваем за строениями: мы помогали им возводить старинные крепости, жилища, воссоздавать весь этот средневековый колорит. Местные жители мечтают сняться в массовке. Нам обещали провести кастинг», – цитирует акима [официального представителя президента Казахстана – Прим. Eurosport] Сандыктауского района Асылбека Исмагамбетова Bnews.
- Первая серия проекта будет готова уже в феврале. Всего их будет 14.
- В нем участвуют спортсмены и олимпийские чемпионы из разных стран, он проходит в экстремальной форме.