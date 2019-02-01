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Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане

Хабиб станет ведущим реалити-шоу в Казахстане
Eurosport

30 мин. назад

Это будет успех.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим второго сезона реалити-шоу «The Nomads».

«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении.

Пока ждем, присматриваем за строениями: мы помогали им возводить старинные крепости, жилища, воссоздавать весь этот средневековый колорит. Местные жители мечтают сняться в массовке. Нам обещали провести кастинг», – цитирует акима [официального представителя президента Казахстана – Прим. Eurosport] Сандыктауского района Асылбека Исмагамбетова Bnews.

  • Первая серия проекта будет готова уже в феврале. Всего их будет 14.
  • В нем участвуют спортсмены и олимпийские чемпионы из разных стран, он проходит в экстремальной форме.
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