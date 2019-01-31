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Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом – теперь у него 5 дочек
Хорошо, что хоть вне октагона есть хорошие новости.
У российского бойца ММА Федора Емельяненко родилась дочь. Это пятая девочка в семье знаменитого спортсмена.
Старшей дочери 42-летнего Емельяненко Марии – 19 лет, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Емельяненко провел 45 боев в ММА, выиграл 38 из них и шесть проиграл. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
- В последнем на данный момент поединке Федор проиграл Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде.
- Бой продолжался всего за 35 секунд.
Емельяненко улетел в чудовищный нокаут за 35 секунд. Это конец карьеры
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