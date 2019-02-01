Стивен Сигал – о прыжке Хабиба Нурмагомедова за октагон: «Я бы сделал то же самое»

Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поделился мнением о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

«Хабиб деклассировал Конора во всех планах. Он даже в стойке перебил Макгрегора. В борьбе он тоже был лучше. Думаю, он просто лучший боец в мире – он выиграл заслуженно. Он по-настоящему доминировал над Конором.

Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Если ты плохо отзывался о его семье, жене, детях, матери или отце, стране или религии, то все справедливо. Я бы сделал то же самое», – сказал Сигал в интервью Submission Radio.

Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в потасовке после поединка с Макгрегором.

Сигал – гражданин трех стран (США, России и Сербии).

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