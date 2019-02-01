Getty Images

Стивен Сигал – о прыжке Хабиба Нурмагомедова за октагон: «Я бы сделал то же самое»

Сигал – о прыжке Хабиба за октагон: «Я бы сделал то же самое»
Eurosport

12 мин. назад

Если для Конора слова – это бизнес, то Хабиб воспринимает их серьезно.

Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поделился мнением о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

«Хабиб деклассировал Конора во всех планах. Он даже в стойке перебил Макгрегора. В борьбе он тоже был лучше. Думаю, он просто лучший боец в мире – он выиграл заслуженно. Он по-настоящему доминировал над Конором.

Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Если ты плохо отзывался о его семье, жене, детях, матери или отце, стране или религии, то все справедливо. Я бы сделал то же самое», – сказал Сигал в интервью Submission Radio.

  • Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в потасовке после поединка с Макгрегором.
  • Сигал – гражданин трех стран (США, России и Сербии).

Уайт: «Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, то сделаем реванш»

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на нас в фейсбуке и читай новости про MMA

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

02:44
Популярные видео
Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
4 705 просмотров24 ч
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
2 203 просмотров30/01 в 18:07