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Стивен Сигал – о прыжке Хабиба Нурмагомедова за октагон: «Я бы сделал то же самое»
Если для Конора слова – это бизнес, то Хабиб воспринимает их серьезно.
Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поделился мнением о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.
«Хабиб деклассировал Конора во всех планах. Он даже в стойке перебил Макгрегора. В борьбе он тоже был лучше. Думаю, он просто лучший боец в мире – он выиграл заслуженно. Он по-настоящему доминировал над Конором.
Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Если ты плохо отзывался о его семье, жене, детях, матери или отце, стране или религии, то все справедливо. Я бы сделал то же самое», – сказал Сигал в интервью Submission Radio.
- Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в потасовке после поединка с Макгрегором.
- Сигал – гражданин трех стран (США, России и Сербии).
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