Артем Лобов: «Смысл в реванше Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова есть. Деньги правят миром»

Ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов поделился мнением о возможном реванша Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова.

«Есть ли смысл в организации повторного поединка? Со стороны UFC точно есть. Это компания, у которой есть акционеры, перед которыми, в свою очередь, у них есть обязательства, заключающиеся в получении максимального дохода. А реванш Конора и Хабиба – это будет самый большой бой, который сейчас могут сделать в UFC. Опять многомиллионные PPV.

А как вы знаете, деньги правят миром. Деньги заставляют двигаться все. Да и со спортивной точки зрения. Почему нет? В этом бою было 4 раунда. Да, Хабиб выиграл, но Конор же тоже что-то показал. Всем бы было интересно посмотреть это еще раз. Помню ли первый диалог с Конором после боя? А что тут говорить? Просто обсудили бой, ошибки, прикинули, что нужно менять, и пришли к тому, что надо готовиться к реваншу», – приводит слова Лобова Sport24.

Лобов – друг и спарринг-партнер Макгрегора. Недавно он был Артем был освобожден от контракт с UFC по личной просьбе.

На счету Лобова 2 победы в UFC при пяти поражениях.

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