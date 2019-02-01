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«А я не в курсе даже». Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию об участии в казахстанском реалити

«А я не в курсе даже». Хабиб опроверг информацию об участии в казахстанском реалити
Eurosport

35 мин. назад

А сандыктауцы уже обрадовались.

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что станет ведущим экстремального реалити-шоу «The Nomads».

«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете», – написал Нурмагомедов в инстасториз, отреагировав на появившуюся 31 января новость.

  • В октябре прошлого года Хабиб на турнире UFC 229 победил ирландца Конора Макгрегора.
  • За потасовку после поединка с Макгрегором Хабиб был на 9 месяцев отстранен от боев и оштрафован на 500 тысяч долларов.

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