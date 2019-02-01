Макгрегор избил девушку и кинул тренера на 500 евро. Главный треш из книги Джона Каваны о Коноре

В 2017 году в России издали книгу Джона Каваны, тренера Конора Макгрегора. Сейчас этот томик лежит в любой букинистической лавке – разумеется, на самом видном месте. Люди видят портрет Ноториуса, умиляются и тут же бегут на кассу, а зря.

Книга Каваны собрала все худшее из жанра биографий. Вероятно, Джон зажал деньги на литературного редактора, поэтому получилось просто посредственно. Главная проблема в том, что содержание катастрофически не соответствует названию. «Конор Макгрегор. Жизнь без правил» – так написано на обложке, но 70% книги Кавана рассказывает о себе, своем детстве, спортзале, взглядах, принципах и других душных вещах. Еще 20% – рецензии Джона на других бойцов из его зала, большинство которых – абсолютнейшие ноунеймы. И только 10% достались самому Конору – очевидно, его имя понадобилось лишь для того, чтобы Кавана заработал на тиражах.

Есть и другие грехи: постоянные повторы, занудные отступления и ванильные цитаты Макгрегора перед каждой главой. Причем половина реплик явно принадлежит не ирландцу, а каким-то вторичным пацанским цитатникам. В итоге весь процесс чтения напоминает добычу жемчуга: ныряешь в эту воду все глубже и глубже, а эксклюзивной фактуры про Конора почти нет. Поспал, поел, потренировался, выступил, а дальше по кругу. Плюс Кавана раз десять подчеркнул, что Мак любит учиться и всегда задает миллион вопросов, потому что хочет знать все про ММА. Но это явно не шокирующая информация – ради нее точно не стоит покупать книгу.

Самый увлекательный фрагмент биографии – глава, в которой Джон вспомнил, как познакомился с Конором и начал его прокачивать. Ниже – пять важнейших сюжетов, после которых однозначно можно не тратить время на «Жизнь без правил».

«Я – будущий чемпион UFC», – сказал Макгрегор, когда пришел в зал к Каване. Тут есть сразу два нюанса: во-первых, Конору было 18 лет, во-вторых, прежде он занимался только боксом, а не единоборствами. «Даже если у этого парня ничего не получится, с уверенностью у него точно полный порядок», – подумал Джон.

Конор МакгрегорGetty Images

На первой тренировке у Каваны Мак старался ушатать всех. Сначала на пол улетел Оуэн Родди – его Конор завалил ударом по корпусу. Затем тренер ушел в свой кабинет по делам, и бойцы остались разминаться самостоятельно. В том же зале спарринговались девушки – одна из них (ее звали Айс) вышла против Макгрегора. После первой победы в новом зале Конор отключил мозги и выложился по полной. Дело тут же закончилось смачным тычком в туловище, после которого Айс упала и разрыдалась. Ребята доложили обо всем Каване, а тот промолчал и лишь предложил Маку спарринг. Тинейджер согласился, а спустя несколько секунд валялся, укрываясь от ударов Джона. «Эти ребята – твои товарищи, а не противники», – с такими словами Кавана закончил экзекуцию. Конор усвоил урок и произнес: «Да, я это заслужил».

В зале Джона часто практиковали упражнение «Победитель продолжает бороться, пока не проиграет». Конор постоянно сливал, но боролся даже после этого. «Ты заметил, что коснулся спиной мата? Это был конец раунда», – объяснял Кавана, отлепляя Мака от оппонента. Через какое-то время юниор впервые завалил коуча и тут же произнес: «Вы заметили, что коснулись спиной мата? Это был конец раунда». Джон признал: со временем Конор стал душой коллектива – его уважали, он тоже со всеми считался и никогда не самоутверждался за счет друзей.

Макгрегор всегда считал себя ударником и презирал грэпплинг. «Зачем бороться, если можно просто отправить соперника в нокаут?» – такой была логика Конора. Чтобы переубедить воспитанника, Джон Кавана организовал ему профессиональный бой с литовцем Артемием Ситенковым, который владел русским самбо. 28 июня 2008 года Мак не забудет никогда: он пригласил в зал всех родственников, попытался максимально эффектно прикончить Артемия, но словил болевой. Так друзья и родители Конора увидели, как самоуверенный ирландец спекся за 69 секунд. Зато Кавана в глубине души был доволен: он понимал, что после такого стыдного поражения Макгрегор точно зауважает борьбу.

Бой с Ситенковым чуть не оборвал карьеру Конора. Одним из промоутеров боя с Артемием был именно Кавана, который придумал такую схему: раздавал бойцам билеты, они продавали их знакомым, а вырученные деньги (за вычетом маленькой комиссии) возвращали Джону. Перед дракой с Ситенковым Макгрегор попросил у тренера аж 25 билетов по 20 евро. Когда пришла пора рассчитываться, парень сказал: «Прости, Джон. Забыл взять с собой деньги, принесу в зал на следующей неделе». Но оказалось, что кэш давно потрачен, причем до последнего цента. Прошла неделя, затем месяц, а Конор все не появлялся в зале. Спустя еще один месяц Каване позвонила мама Макгрегора и попросила с ним пообщаться.

Джон хотел сразу попрощаться с женщиной – его зал в то время не процветал, и он не мог просто забить на потерянные 500 евро. Но маму Конора звали Маргарет, точно так же, как маму Каваны. Этот фактор почему-то заставил тренера приехать домой к Макгрегорам и поговорить по душам.

Суперамбициозный боец был в депрессии. Он не тренировался, редко выходил из комнаты, много пил и ошивался в дурных компаниях. «Я помогу, если тебе нужна помощь, но не вздумай хоть на шаг отклониться от выбранного пути. Отдача должна быть стопроцентной», – потребовал Кавана. «Вы правы. Так и сделаем», – ответил Конор и завязал с прежней жизнью. Джон простил Маку долг, а уже в следующий понедельник тот вернулся в зал, чтобы через семь лет стать чемпионом UFC.

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