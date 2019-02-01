Бен Аскрен: «Я встану Хабибу Нурмагомедову на спину и прокричу: «США!»

На пресс-конференции американский боец и дебютант UFC Бен Аскрен рассказал о важности собственного поединка против Хабиба Нурмагомедова.

«Противостояние Америка – Россия всегда будет громким. И всегда было – со времен холодной войны. Задумайтесь о том, насколько это продаваемая история. К тому моменту наша статистика будет такой: 20-0 у Бена Аскрена против 27-0 у Хабиба Нурмагомедова. Я встану ему на спину и прокричу: «США!» – цитирует Аскрена BJpenn.

Первый бой Аскрена в статусе спортсмена промоушена состоится 2 марта. Соперник – Робби Лаулер.

Хабиб Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после боя против Конора Макгрегора – так что раньше лета мы не увидим этот поединок.

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