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Бен Аскрен: «Я встану Хабибу Нурмагомедову на спину и прокричу: «США!»
Американский дебютант UFC настаивает, что бой с Хабибом необходим для всех.
На пресс-конференции американский боец и дебютант UFC Бен Аскрен рассказал о важности собственного поединка против Хабиба Нурмагомедова.
«Противостояние Америка – Россия всегда будет громким. И всегда было – со времен холодной войны. Задумайтесь о том, насколько это продаваемая история. К тому моменту наша статистика будет такой: 20-0 у Бена Аскрена против 27-0 у Хабиба Нурмагомедова. Я встану ему на спину и прокричу: «США!» – цитирует Аскрена BJpenn.
- Первый бой Аскрена в статусе спортсмена промоушена состоится 2 марта. Соперник – Робби Лаулер.
- Хабиб Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после боя против Конора Макгрегора – так что раньше лета мы не увидим этот поединок.
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