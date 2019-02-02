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«Выступление вечера на UFC 229». Хабиб попросил бонус для брата, который запанчил Конора со спины

«Выступление вечера на UFC 229». Хабиб попросил бонус для брата, который запанчил Конора со спины
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Разве это по-мужски?

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов попросил у главы UFC бонус для своего брата Абубакара за удар по голове Конора Макгрегора.

«Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи», – написал Хабиб под фото, где Абубакар бьет Конора со спины.

  • За потасовку после поединка с Конором Хабиб был на 9 месяцев отстранен от боев и оштрафован на 500 тысяч долларов.
  • Абубакар получил штраф в размере 25 тысяч.

«А я не в курсе даже». Хабиб опроверг информацию об участии в казахстанском реалити

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