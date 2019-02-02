«Выступление вечера на UFC 229». Хабиб попросил бонус для брата, который запанчил Конора со спины
Разве это по-мужски?
Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов попросил у главы UFC бонус для своего брата Абубакара за удар по голове Конора Макгрегора.
«Выступление вечера на UFC 229. Дэйна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи», – написал Хабиб под фото, где Абубакар бьет Конора со спины.
- За потасовку после поединка с Конором Хабиб был на 9 месяцев отстранен от боев и оштрафован на 500 тысяч долларов.
- Абубакар получил штраф в размере 25 тысяч.
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