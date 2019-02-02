Мать-одиночка утверждает, что родила от Конора Макгрегора. Боец пройдет ДНК-тест

26-летняя мать-одиночка Терри Мюррей утверждает, что Конор Макгрегор - отец ее годовалой дочери Клоды.

По словам Терри, она переспала с Макгрегором в 2017 году. Конор познакомился с девушкой в одном из ночных клубов Ливерпуля, после чего они провели ночь в гостинице. «Я сказала ему, что не пью противозачаточные таблетки. А он ответил: «Ой, детка, *** [фиг] с ним». Через 2 дня Конор и Терри встретились еще раз, и у них снова был секс.

Девушка утверждает, что родила ребенка спустя 9 месяцев после встречи с Макгрегором. По данным Mirror, сам Конор говорит, что Терри переспала с одним из его приятелей, а сам он не имеет к рождению Клоды ни малейшего отношения. Чтобы доказать это, спортсмен готов пройти ДНК-тест.

«Он говорит всем, что я переспала с кем-то другим. Говорит, что мой ребенок от кого-то еще. Это нечестно. Кто не хочет лучшей жизни для своего ребенка? Я знаю, что деньги помогут в этом», – рассказывает Мюррей.

Одним из доказательств, что встреча Терри и Конора вообще имела место быть, служат эти фотографии:

Конор (возможно) переспал с Мюррей за 4 недели до того, как его многолетняя партнерша Ди Девлин родила ему первенца.

Макгрегор встречается с Девлин с 2008 года. В прошлом месяце у них родился второй ребенок.

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