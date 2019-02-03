Али Абдель-Азиз: «Конор – настоящий урод. Реванш состоится – на улице, парковке или под мостом»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз посоветовал Конору Макгрегору нанять охранника.

«Конору теперь лучше всюду ходить с охранником. Повторный бой Хабиба и Конора случится – даже если он пройдет на улице, или на парковке, или под мостом. Точка в этой истории еще не поставлена. Особенно если он продолжит чесать языком.

Конор Макгрегор – кусок дерьма и настоящий урод. Пусть говорит, что хочет. Мы все знаем, что, чем больше он будет говорить, тем сильнее его в итоге побьют», – сказал Абдель-Азиз в интервью TMZSports.

В октябре 2018 года Хабиб выиграл у Конора на турнире UFC 229 удушающим приемом в четвертом раунде.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш состоится, если Хабиб победит Тони Фергюсона, а Конор – Дональда Серроне.

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