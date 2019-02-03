В MMA появился клон Конора Макгрегора. У него такие же походка, стойка, прическа и борода
Их реально не отличить!
Немецкий боец смешанного стиля Морис Адорф недавно дебютировал в MMA, но уже стал локальной звездой благодаря тому, что копирует движения Конора Макгрегора.
Адорф сымитировал движение Конора при заходе в октагон, а также располагался к сопернику боком – данную стойку неоднократно использовал сам ирландец. Мориса и Конора роднит и внешнее входство: немец носит похожую прическу, похожую бороду и, как и Макгрегор, забил тело татуировками.
- Пока на счету Адорфа 2 поединка в смешанных единоборствах (+2, -0).
- Последний на данный момент поединок Конора в UFC прошел в октябре, когда ирландец уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.
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