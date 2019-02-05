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Емельяненко проиграл последний бой за 35 секунд. Почему Федора считают великим?

Емельяненко проиграл последний бой за 35 секунд. Почему Федора считают великим?
Павел Городницкий

43 мин. назад

Гид для тех, кому нужны пруфы.

Утром 27 января Федор Емельяненко мог отлупить Райана Бейдера в финале Bellator, забрать сразу два пояса и уйти из спорта чемпионом. Вместо этого русский боец неловко подвигался по клетке, затем купился на фирменный прием Райана, выхватил крюк в лицо, упал и уже не поднялся. Коронация сорвалась – Федора ушатали за полминуты, пришлось даже накладывать девять швов.

Бой действительно получился кошмарным – неудивительно, что в русских соцсетях мелькали посты в духе «И ради этого я встал в семь утра?» Но таких ребят моментально затыкали реальные фанаты ММА. «Федор провалился, но остался великим. Просто надо было вовремя уйти» – самая частая реплика после избиения от Бейдера. Учитывая, что с 2010 года у Емельяненко крайне спорный рекорд (7 побед, 5 поражений), нужно рассказать, за что Последнего Императора ценят и уважают во всем мире.

Федор Емельяненко

Федор ЕмельяненкоImago

Прекрасно помню весну 2008 года. Урок литературы в седьмом классе был настолько тягомотным, что я не выдержал и достал телефон. Мобильный интернет тогда стоил в разы дороже, но меня это не смутило – я знал, как загрузить всего три страницы и обеспечить себя роскошным чтивом.

Иду на сайт «СЭ», открываю веб-версию газеты, листаю до «Разговора по пятницам», вижу заголовок – «Лучший боец мира по версии Чака Норриса». Тот материал про Федора Емельяненко я прочитал, не отрываясь. Понятия не имел, что это за мужик, но его истории про драки в Японии, дружбу с Ван Даммом и гипотетический бой с Майком Тайсоном просто завораживали.

Первое, что я сделал, когда прибежал домой – залез в интернет, чтобы поглядеть, как Федор гасит всех подряд. Бои лежали в отвратительном качестве, их приходилось скачивать (на YouTube имелось далеко не все), но уже к вечеру я собрал и посмотрел все бойцовское портфолио Емельяненко. Так и не стал его фанатом (многовато борьбы), но проникся гигантским уважением. 183-сантиметровый крепыш заставлял сдаваться всяких здоровяков, которые потом стояли с обескураженными лицами. Шикарное зрелище.

В нулевых с Федором так знакомились почти все: либо читали про него в газетах и покупали диски, либо сразу топали в интернет. Например, Эдгард Запашный признался, что стал поклонником Емельяненко в 2007-м, и тоже взахлеб прокрутил главные бои Последнего Императора. Не менее характерный сюжет – бой с Мирко Крокопом в 2005-м. Сейчас ту битву считают эпохальной, но журналист Александр Лютиков, который делал огромную ретроспективу, уверен, что в онлайне дуэль Федора и Мирко в России смотрело меньше тысячи человек – смешной показатель.

В этом и заключается трагедия Емельяненко. С одной стороны, в начале века он стал звездой в Японии, оброс там фан-базой, зарабатывал десятки (иногда сотни) тысяч долларов за бой и не проигрывал десять лет. С другой стороны, пик формы Федора не совпал с всплеском интереса к ММА в России. Когда у нас массово полюбили этот вид спорта, Последний Император уже был легендой. Им восхищались либо по умолчанию (благодаря рекорду), либо после просмотра хайлайтов. В том же 2008-м, когда Федор давал интервью «СЭ», его почти не узнавали на улицах, потому что мало кто следил за карьерой в прямом эфире. Емельяненко – звезда DVD-эпохи, но это не значит, что его достижения нужно принижать.

Во-первых, у Последнего Императора сложная судьба: родителям месяцами не платили зарплаты, братья питались с огорода, спали на матах, регулярно сталкивались с бандитизмом (на младшего это повлияло), но все равно мечтали стать спортсменами. У Федора это желание не отпало даже после армии – наоборот, он сам говорил, что вернулся оттуда другим, более взрослым и цельным человеком. Сначала тренировал детей, потом начал выступать сам, в итоге прорвался из Старого Оскола к чемпионским титулам и в ММА, и в дзюдо, и в боевом самбо.

Во-вторых, Емельяненко ни разу не вляпывался в скандалы и не велся на трешток. Спромотировал бой, победил, обнял оппонента, поблагодарил бога, пошел тренироваться дальше – типичный алгоритм для Федора. Он всегда отделял шоу от реальности и прекрасно понимал, что на пресс-конференциях соперники зарабатывают цитируемость, а не воспроизводят собственные мысли. Логично, что после боя Конора и Хабиба Федор мягко осудил обоих, хотя ирландцу досталось сильнее – именно он перешел на личности и задел семью Нургмагомедова. «Макгрегору нужно следить за языком», – вот и все рекомендации.

В-третьих, ранний Федор (как раз до 2010 года) был колоссально быстрым, разнообразным, выносливым и самоотверженным – в общем, непобедимым. Самый характерный пример – тот самый бой с Крокопом. Емельяненко выходил на хорвата с переломанной рукой (требовалась операция), но вытерпел и выиграл, хотя кулак мог элементарно развалиться. Еще одно крутое качество Последнего Императора – тайминг. Федор грамотно подгадывал, когда провести прием или нокаутирующий удар. Острее всех это ощутил Андрей Орловский, который прыгнул на Емельяненко и тут же рухнул в нокаут.

В-четвертых, против Федора почти не выводили мешков. На одном из тематических сайтов проводили исследование, которое показало, что посредственными бойцами были менее 40% соперников Емельяненко. Причем в эту категорию записали и тех, у кого сомнительный рекорд – например, одинаково побед и поражений. Таких бойцов нельзя однозначно относить к лузерам – обычно у каждого есть по одной-две ярких победы над фаворитами.

Смешнее всех над оппонентами Федора иронизировал Чейл Соннен – его путь удобно отследить по цитатам. 2015 год: «Емельяненко переоценен и дерется только с мешками». 2017 год: «Федор – мешок из Pride». 2018 год: Чейл слил Последнему Императору техническим нокаутом. Спустя 10 дней Соннен назвал Емельяненко лучшим в истории.

При этом один из самых известных боев Федор провел как раз против мешочного корейца Хонг-Ман Чоя. Дуболом с ростом 213 сантиметров тупо наваливался на русского бойца и в результате попался на рычаг локтя. Видео получилось эпичным, но важно понимать, что Емельяненко распотрошил бойца из другой лиги – у азиата не было ни шансика.

Поздний Федор потерял в скорости и местами казался не слишком современным – в мире появилось немало бойцов круче, чем он. Но даже те, кто побеждал Последнего Императора, всегда говорили, что он величайший. Так было и с Фабрисиу Вердумом (первое поражение Федора за 10 лет), и сейчас, с Райаном Бейдером, который светился от счастья, осознав, что вырубил кумира юности.

Емельяненко респектовали Владимир Путин, Ронда Роузи, Чак Норрис и другие культовые личности. Федор становился бойцом десятилетия (2000-2010) по версии авторитетных журналов, от Sports Illustrated до Bleacher Report. Он уничтожал чемпионов UFC, возвращался в октагон после трехлетней паузы, успешно дрался в 40 с лишним лет и ни разу не испачкал репутацию.

Конечно, Федор великий. И никакие 35 секунд уже не повлияют на его статус, даже если Последний Император завершит карьеру поражением.

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