Емельяненко проиграл последний бой за 35 секунд. Почему Федора считают великим?

Утром 27 января Федор Емельяненко мог отлупить Райана Бейдера в финале Bellator, забрать сразу два пояса и уйти из спорта чемпионом. Вместо этого русский боец неловко подвигался по клетке, затем купился на фирменный прием Райана, выхватил крюк в лицо, упал и уже не поднялся. Коронация сорвалась – Федора ушатали за полминуты, пришлось даже накладывать девять швов.

Бой действительно получился кошмарным – неудивительно, что в русских соцсетях мелькали посты в духе «И ради этого я встал в семь утра?» Но таких ребят моментально затыкали реальные фанаты ММА. «Федор провалился, но остался великим. Просто надо было вовремя уйти» – самая частая реплика после избиения от Бейдера. Учитывая, что с 2010 года у Емельяненко крайне спорный рекорд (7 побед, 5 поражений), нужно рассказать, за что Последнего Императора ценят и уважают во всем мире.

Федор ЕмельяненкоImago

Прекрасно помню весну 2008 года. Урок литературы в седьмом классе был настолько тягомотным, что я не выдержал и достал телефон. Мобильный интернет тогда стоил в разы дороже, но меня это не смутило – я знал, как загрузить всего три страницы и обеспечить себя роскошным чтивом.

Иду на сайт «СЭ», открываю веб-версию газеты, листаю до «Разговора по пятницам», вижу заголовок – «Лучший боец мира по версии Чака Норриса». Тот материал про Федора Емельяненко я прочитал, не отрываясь. Понятия не имел, что это за мужик, но его истории про драки в Японии, дружбу с Ван Даммом и гипотетический бой с Майком Тайсоном просто завораживали.

Первое, что я сделал, когда прибежал домой – залез в интернет, чтобы поглядеть, как Федор гасит всех подряд. Бои лежали в отвратительном качестве, их приходилось скачивать (на YouTube имелось далеко не все), но уже к вечеру я собрал и посмотрел все бойцовское портфолио Емельяненко. Так и не стал его фанатом (многовато борьбы), но проникся гигантским уважением. 183-сантиметровый крепыш заставлял сдаваться всяких здоровяков, которые потом стояли с обескураженными лицами. Шикарное зрелище.

В нулевых с Федором так знакомились почти все: либо читали про него в газетах и покупали диски, либо сразу топали в интернет. Например, Эдгард Запашный признался, что стал поклонником Емельяненко в 2007-м, и тоже взахлеб прокрутил главные бои Последнего Императора. Не менее характерный сюжет – бой с Мирко Крокопом в 2005-м. Сейчас ту битву считают эпохальной, но журналист Александр Лютиков, который делал огромную ретроспективу, уверен, что в онлайне дуэль Федора и Мирко в России смотрело меньше тысячи человек – смешной показатель.

В этом и заключается трагедия Емельяненко. С одной стороны, в начале века он стал звездой в Японии, оброс там фан-базой, зарабатывал десятки (иногда сотни) тысяч долларов за бой и не проигрывал десять лет. С другой стороны, пик формы Федора не совпал с всплеском интереса к ММА в России. Когда у нас массово полюбили этот вид спорта, Последний Император уже был легендой. Им восхищались либо по умолчанию (благодаря рекорду), либо после просмотра хайлайтов. В том же 2008-м, когда Федор давал интервью «СЭ», его почти не узнавали на улицах, потому что мало кто следил за карьерой в прямом эфире. Емельяненко – звезда DVD-эпохи, но это не значит, что его достижения нужно принижать.

Во-первых, у Последнего Императора сложная судьба: родителям месяцами не платили зарплаты, братья питались с огорода, спали на матах, регулярно сталкивались с бандитизмом (на младшего это повлияло), но все равно мечтали стать спортсменами. У Федора это желание не отпало даже после армии – наоборот, он сам говорил, что вернулся оттуда другим, более взрослым и цельным человеком. Сначала тренировал детей, потом начал выступать сам, в итоге прорвался из Старого Оскола к чемпионским титулам и в ММА, и в дзюдо, и в боевом самбо.

Во-вторых, Емельяненко ни разу не вляпывался в скандалы и не велся на трешток. Спромотировал бой, победил, обнял оппонента, поблагодарил бога, пошел тренироваться дальше – типичный алгоритм для Федора. Он всегда отделял шоу от реальности и прекрасно понимал, что на пресс-конференциях соперники зарабатывают цитируемость, а не воспроизводят собственные мысли. Логично, что после боя Конора и Хабиба Федор мягко осудил обоих, хотя ирландцу досталось сильнее – именно он перешел на личности и задел семью Нургмагомедова. «Макгрегору нужно следить за языком», – вот и все рекомендации.

В-третьих, ранний Федор (как раз до 2010 года) был колоссально быстрым, разнообразным, выносливым и самоотверженным – в общем, непобедимым. Самый характерный пример – тот самый бой с Крокопом. Емельяненко выходил на хорвата с переломанной рукой (требовалась операция), но вытерпел и выиграл, хотя кулак мог элементарно развалиться. Еще одно крутое качество Последнего Императора – тайминг. Федор грамотно подгадывал, когда провести прием или нокаутирующий удар. Острее всех это ощутил Андрей Орловский, который прыгнул на Емельяненко и тут же рухнул в нокаут.

В-четвертых, против Федора почти не выводили мешков. На одном из тематических сайтов проводили исследование, которое показало, что посредственными бойцами были менее 40% соперников Емельяненко. Причем в эту категорию записали и тех, у кого сомнительный рекорд – например, одинаково побед и поражений. Таких бойцов нельзя однозначно относить к лузерам – обычно у каждого есть по одной-две ярких победы над фаворитами.

Смешнее всех над оппонентами Федора иронизировал Чейл Соннен – его путь удобно отследить по цитатам. 2015 год: «Емельяненко переоценен и дерется только с мешками». 2017 год: «Федор – мешок из Pride». 2018 год: Чейл слил Последнему Императору техническим нокаутом. Спустя 10 дней Соннен назвал Емельяненко лучшим в истории.

При этом один из самых известных боев Федор провел как раз против мешочного корейца Хонг-Ман Чоя. Дуболом с ростом 213 сантиметров тупо наваливался на русского бойца и в результате попался на рычаг локтя. Видео получилось эпичным, но важно понимать, что Емельяненко распотрошил бойца из другой лиги – у азиата не было ни шансика.

Поздний Федор потерял в скорости и местами казался не слишком современным – в мире появилось немало бойцов круче, чем он. Но даже те, кто побеждал Последнего Императора, всегда говорили, что он величайший. Так было и с Фабрисиу Вердумом (первое поражение Федора за 10 лет), и сейчас, с Райаном Бейдером, который светился от счастья, осознав, что вырубил кумира юности.

Емельяненко респектовали Владимир Путин, Ронда Роузи, Чак Норрис и другие культовые личности. Федор становился бойцом десятилетия (2000-2010) по версии авторитетных журналов, от Sports Illustrated до Bleacher Report. Он уничтожал чемпионов UFC, возвращался в октагон после трехлетней паузы, успешно дрался в 40 с лишним лет и ни разу не испачкал репутацию.

Конечно, Федор великий. И никакие 35 секунд уже не повлияют на его статус, даже если Последний Император завершит карьеру поражением.

Другие тексты Павла Городницкого:

Гвардиола назвал «Ювентус», «Баварию» и «Барселону» лучшими клубами 10-х. Он поехал или нет?

Макгрегор избил девушку и кинул тренера на 500 евро. Главный треш из книги Джона Каваны о Коноре

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте