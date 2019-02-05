Менеджер Нурмагомедова: «Фергюсон не заслуживает боя с Хабибом. Он отстой»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался по поводу возможного поединка между своим клиентом и Тони Фергюсоном.

«Тони не заслуживает боя с Хабибом. Нет, правда, он отстой. Вся его победная серия не имеет значения. Хабиб может с ним подраться, но Тони Фергюсон – это просто цыпленок без остроты и без характера. Он носит дешевые солнцезащитные очки.

Что он из себя представляет? Ничего. Тони Фергюсон из себя ничего не представляет. Конор что-то представляет – это самый большой кусок ***** [фекалий] на планете. Да, это он. А Тони? Чистый лист, он скучен. Он хороший боец, но его время прошло. Он старый и медленный», – рассказал менеджер Нурмагомедова журналисту Ариэлю Хельвани.

С октября 2018-го ведется отсчет 9-месячной дисквалификации Хабиба в UFC.

Дата последнего боя у Нурмагомедова и Фергюсона совпадает – 6 октября. Оба спортсмена победили (Тони – Энтони Петтиса, Хабиб – Конора Макгрегора).

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме