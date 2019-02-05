Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова «Мерседес» и хорошенько унизил Конора Макгрегора

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился в Грозном с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является Честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако, Честь и только Честь является для него самым главным качеством.

Именно это и отличало его от лощеного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором. Он, в первую очередь, убедительно доказал тем, кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом – наш Кавказ.

Хабиб – блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

Позже Нурмагомедов выложил в инстаграме фото «Мерседеса», который Кадыров подарил его отцу.

«Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо, брат Рамзан Кадыров, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье», – написал Хабиб.

Кадыров и Хабиб ранее встретились в октябре после победы на Конором Макгрегором.

Тогда «Мерседес» получил Нурмагомедов-младший.

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