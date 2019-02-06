«Я один из самых успешных бойцов в мире». Артем Лобов не унывает из-за 5 поражений в 7 боях в UFC

Российский боец, товарищ Конора Макгрегора Артем Лобов рассказал о том, считает ли он себя успешным спортсменом.

«Смотря что считать успехом в спорте. Что его определяет? Успешен ли ты, если твой рекорд 10-0, но никто не смотрит бои? Банковский счет скажет тебе обратное. После стольких лет в спорте я понимаю, что успех заключается в том, сколько людей тебя смотрит. Если никто не смотрит, то твои достижения не так важны – ты неуспешный. Для меня успех, это когда твои бои смотрят и следят за тобой, что ты делаешь. Насколько я могу судить, я один из самых успешных бойцов в мире», – цитирует Лобова BJ Penn.

Лобов в UFC проиграл пять боев из семи.

30 января Артем расторг контракт с промоушном.

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