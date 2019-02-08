Легенда MMA: «Пожертвую свой мозг для изучений. Мне он все равно не понадобится»

42-летний экс-боец MMA Вандерлей Силва рассказал, что испытывает сложности из-за многочисленных ударов в голову, перенесенных им во время карьеры.

«Я слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Парень перечислил 10 симптомов – и восемь из них были у меня. К ним, например, относятся перепады настроения, забывчивость и сложности со сном», – приводит слова Вандерлея PVT.

Силва также раздумывает о том, чтобы пожертвовать свой мозг для изучения последствий ударов в голову. «Мне он все равно не понадобится [после смерти]. А эта область изучений крайне важна», – отметил боец.

Силва выступал в сильнейших организациях планеты – промоушенах UFC (США) и Pride (Япония).

Наибольших успехов бразилец добился в стране восходящего солнца, став рекордсменом Pride по числу побед (22) и продолжительности победной серии (20).

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