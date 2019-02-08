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Дэйна Уайт: «Тони Фергюсон заслужил бой с Хабибом Нурмагомедовым. Он мужик. Вот это был бы поединок»
Если бы не дисквалификация российского спортсмена, ивент был бы решенным делом.
Глава промоушена UFC Дэйна Уайт прокомментировал вероятность поединка между Тони Фергюсоном и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я слышу о том, что Хабиб не хочет соблюдать условия Комиссии, чтобы уменьшить срок отстранения (Прим. Eurosport – Нурмагомедов должен сняться в социальном ролике, который направлен против хулиганства. В этом случае боец сможет появиться в октагоне уже в апреле), я читаю об этом в медиа.
Но от Хабиба я этого ни разу не слышал – мы встретимся и обязательно поговорим. Конечно, Тони заслужил бой против него. Это соперник #1. Мужик. Вот это был бы бой», – цитирует Дэйну MMAJunkie.
- Бои между Хабибом и Тони срывались уже четыре раза: в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.
- Хабиб отбывает 9-месячную дисквалификацию за эпизод после боя против Конора Макгрегора.
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