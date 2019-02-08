Дэйна Уайт: «Тони Фергюсон заслужил бой с Хабибом Нурмагомедовым. Он мужик. Вот это был бы поединок»

Глава промоушена UFC Дэйна Уайт прокомментировал вероятность поединка между Тони Фергюсоном и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я слышу о том, что Хабиб не хочет соблюдать условия Комиссии, чтобы уменьшить срок отстранения (Прим. Eurosport – Нурмагомедов должен сняться в социальном ролике, который направлен против хулиганства. В этом случае боец сможет появиться в октагоне уже в апреле), я читаю об этом в медиа.

Но от Хабиба я этого ни разу не слышал – мы встретимся и обязательно поговорим. Конечно, Тони заслужил бой против него. Это соперник #1. Мужик. Вот это был бы бой», – цитирует Дэйну MMAJunkie.

Бои между Хабибом и Тони срывались уже четыре раза: в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

Хабиб отбывает 9-месячную дисквалификацию за эпизод после боя против Конора Макгрегора.

Менеджер Нурмагомедова: «Фергюсон не заслуживает боя с Хабибом. Он отстой»

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