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Дональд Серроне: «Подерусь с Конором Макгрегором за временный пояс в легком весе»

Серроне: «Подерусь с Макгрегором за временный пояс в легком весе»
Eurosport

1 час назад

Ждем реакцию Хабиба.

Боец UFC Дональд Серроне, больше известный как Ковбой, объявил, что сразится с ирландцем Конором Макгрегором за временный титул.

«Конор, хорошие новости. Похоже, мы подеремся за титул временного чемпиона в легком весе», – написал Серроне в твиттере.

  • Дисквалификация Конора Макгрегора за драку после октябрьского боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится в апреле.
  • Дагестанцу, который удерживает титул чемпиона мира в легком весе, придется подождать с боями до июля.
  • На счету Ковбоя 35 побед и 11 поражений в UFC.
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