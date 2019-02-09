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Дональд Серроне: «Подерусь с Конором Макгрегором за временный пояс в легком весе»
Ждем реакцию Хабиба.
Боец UFC Дональд Серроне, больше известный как Ковбой, объявил, что сразится с ирландцем Конором Макгрегором за временный титул.
«Конор, хорошие новости. Похоже, мы подеремся за титул временного чемпиона в легком весе», – написал Серроне в твиттере.
- Дисквалификация Конора Макгрегора за драку после октябрьского боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится в апреле.
- Дагестанцу, который удерживает титул чемпиона мира в легком весе, придется подождать с боями до июля.
- На счету Ковбоя 35 побед и 11 поражений в UFC.
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