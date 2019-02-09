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Хабиб покончил с глорским прошлым и взял футболку «Мюнхен-1860» из третьего дивизиона

Хабиб покончил с глорским прошлым и взял футболку «Мюнхен-1860» из третьего дивизиона
Eurosport

1 час назадОбновлено 47 мин. назад

Самый статусный болельщик далеко не самого статусного клуба из Мюнхена.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил футболку клуба «Мюнхен-1860», который сейчас выступает в третьей немецкой лиге.

Джерси презентовал дагестанцу руководитель клуба миллиардер Хасан Исмаик.

«Сегодня в Абу-Даби меня посетил один из самых известных бойцов ММА – Хабиб Нурмагомедов, известный как Орел.

В прошлом году он защитил титул чемпиона UFC против Конора Макгрегора. Хабиб выиграл все 28 боев. Он настоящая боевая машина.

Больше всего меня порадовало, что Хабиб очень любит футбол и знает о клубе «Мюнхен-1860». Мы договорились вместе посмотреть матч «львов». В честь этого я также предоставлю ему пожизненное членство в клубе, если UFC позволит», – похвастался Исмаик в фейсбуке.

  • Хасан Исмаик купил мюнхенский клуб в 2011 году и спас клуб от банкротства.
  • В 2017 году Хасан отказался заплатить за лицензию на участие турнире третьей лиги, и клуб потерял профессиональный статус.

Хабиб: «Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ»

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