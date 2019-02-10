«Подерусь с Нэйтом на этом турнире». Конор Макгрегор хочет бой с Диасом на UFC 237 в Бразилии

Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести третий поединок с Нэйтом Диасом.

Андерсон Силва после поражения от Исраэля Адесанье заявил: «Имеет смысл провести реванш с Диасом на майском UFC 237 в Куритибе». На сообщение в твиттере отреагировал Конор: «Подписываюсь. Буду драться с Нэйтом там».

Макгрегор дважды бился с Диасом в 2016 году.

Первый поединок остался за Нэйтом, второй – решением судей за Конором.

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