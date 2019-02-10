Getty Images
«Подерусь с Нэйтом на этом турнире». Конор Макгрегор хочет бой с Диасом на UFC 237 в Бразилии
Третья встреча близко.
Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести третий поединок с Нэйтом Диасом.
Андерсон Силва после поражения от Исраэля Адесанье заявил: «Имеет смысл провести реванш с Диасом на майском UFC 237 в Куритибе». На сообщение в твиттере отреагировал Конор: «Подписываюсь. Буду драться с Нэйтом там».
- Макгрегор дважды бился с Диасом в 2016 году.
- Первый поединок остался за Нэйтом, второй – решением судей за Конором.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте