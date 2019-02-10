«Почему этот червяк держит пояс?» Боец UFC самовольно присвоил себе титул и взбесил Конора

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор едко отреагировал на поступок Келвина Гастелума после турнира UFC 234.

Американец Гастелум должен был подраться с австралийцем Робертом Уиттакером за чемпионский пояс в среднем весе, однако последний не вышел в октагон из-за госпитализации. Узнав о снятии соперника с турнира, Гастелум вышел к журналистам с чемпионским поясом UFC.

«Почему этот червяк держит чемпионский пояс? По его коже ползают черви! Смехотворно даже то, что его вообще допустили до соревнований. Не говоря уже о том, чтобы он прогуливался по арене и жал руки нашим фанатам. Кто-нибудь, разберитесь с этим сейчас же. И продезинфицируйте пояс. Немедленно», – написал Конор в твиттере.

«Иди и забери пояс у меня, маленький говнюк», – ответил Конору Гастелум.

В октябре прошлого года Конор на турнире UFC 229 уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.

На счету Гастелума 19 боев в MMA (+15, -3; один поединок признан несостоявшимся).

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Гастелум давал интервью с поясом чемпиона организации в наилегчайшем весе – Генри Сехудо.

Конор – тренеру Сен-Пьера: «Ты живешь по общагам и даешь, чтобы выжить. Заткни хавальник»

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