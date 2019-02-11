«Парни не могут сидеть и ждать». UFC сводит Конора и Фергюсона из-за принципов Хабиба

В конце января Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на девять месяцев, а его брата Абубакара – на 12. Жесткий срок получил и Зубайра Тухугов – чеченца тоже отстранили на год из-за той самой потасовки после триумфального боя с Конором. Нурмагомедов отреагировал на эти решения крайне радикально: написал в твиттере «Политика – навсегда» и сказал, что не вернется в октагон, пока его друзья сидят без дела. Соответственно, камбэк чемпиона случится лишь в середине осени (отсчет дисквалификации ведется с 6 октября 2018 года).

Теперь UFC наносит ответный удар. Дэйна Уайт уже заявил, что если Хабиб действительно откажется от боев фактически до конца года, пояс придется забрать. «Парни не могут сидеть и ждать, пока кто-то просто удерживает титул. Так нельзя. Если слова про Тухугова правдивы, мы подумаем, что делать. Посмотрим, будет это бой за временный титул между Конором Макрегором и Тони Фергюсоном или что-то другое», – заявил босс промоушена.

Его спич можно разделить на две части. «Парни не могут сидеть и ждать» – замечательная иллюстрация двойных стандартов. Например, парни спокойно сидели и ждали, когда Конор размотал Альвареса (ноябрь-2016), ушел в бокс (август-2017), а потом вообще забил на UFC. Пояс у Мака забрали только в январе 2018 года – соответственно, Уайт терпел игноры ирландца аж 14 месяцев. Зато в кейсе с Хабибом Дэйна сразу заговорил о том, что нужно проводить бой за временный титул. Это как минимум подозрительно.

Конор Макгрегор и Дэйна УайтGetty Images

С претендентами тоже все крайне увлекательно и спорно. Видно, что униженный Конор старательно ищет оппонента – более того, Мак уже нашел его в лице Дональда Серроне, с которым они по-мужски договорились подраться через твиттер. Но UFC невыгодна эта пара сразу по трем причинам: во-первых, Ковбой – далеко не в прайме, во-вторых, необходимо наконец выдать топ-соперника Тони Фергюсону, в-третьих, Уайт хочет аккуратно подвести Конора к реваншу с Хабибом.

Логика здесь такая. У Нурмагомедова остался лишь один бой по контракту, и UFC рассчитывает выжать из этого ивента максимум. Следовательно, сводя Конора и Тони, Уайт обеспечивает сразу две грандиозные и сверхожидаемые дуэли: сначала Мак и Ферги проведут полуфинал, а затем победитель получит временный титул и шанс забрать постоянный. Потенциально первая битва будет гораздо зрелищнее и жарче финального боя с Хабибом, потому что ирландцу и американцу есть что терять.

Конор в случае поражения окончательно отправится на свалку – корона слетит с его головы навсегда. У Тони все не так драматично (он никогда не был суперзвездой), но очень вероятно, что Фергюсон либо продолжит биться с середняками, либо вообще завершит карьеру из-за кучи травм и жутко подорванного здоровья. Поэтому парни будут избивать друг друга, обливаться кровью и умирать в октагоне, понимая, что на кону стоит их будущее.

Надо признать: несмотря на то, что UFC явно симпатизирует Макгрегору и недолюбливает Хабиба, сценарий с Фергюсоном выглядит самым выгодным и для фанатов, и для промоушена. А Серроне, Диас и другие претенденты пусть подождут – сначала в мини-турнире должны разобраться те, кто доминировал и раздавал огонь все последние годы.

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