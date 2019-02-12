Eurosport
Боец ММА снялась в рекламе Reebok. Ее тело круче и татуированнее, чем у Яньковой
Юстына Грачык нежна, если только она не в октагоне.
Боец MMA Юстына Грачык стала одной из участниц нашумевшей рекламной кампании Reebok, где девушки агитировали «пересесть на мужское лицо» и много чего еще.
«У меня в соцсетях много откровенных фотографий, но они точно не вульгарные. Просто мой образ не вяжется с образом бойца ММА. Многие люди же не понимают – я могу быть спортсменом, но в инстаграме могу постить что угодно», – так прокомментировала историю Грачык.
Eurosport.ru погрузился в инстаграм Юстины и изучил все самое интересное.
- Юстина – участница любительских и профессиональных турниров по тайскому боксу.
- В 2017-м она успешно дебютировала в ММА.
Боец ММА Юстына Грачык, снявшаяся в рекламе Reebok: «Я удивилась, что запостили фразу про лицо»
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