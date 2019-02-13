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Гастелум о Коноре: «Он распространяет проказу по Ирландии, оплодотворяет дам и не признается в этом»
Келвин обрушился на Макгрегора из-за недавней истории с непризнанным отцовством.
Американский боец UFC Келвин Гастелум ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора, который назвал его червяком.
«Боже мой, вы хотите поговорить об этом прокаженном? О парне, который распространяет болезнь по всей Ирландии? Да-да, я о Коноре Макгрегоре. Он распространяет семя по всей Ирландии, оплодотворяет дам и не признается в этом. Этот чувак прокаженный. Забудьте о нем», – приводит слова Гастелума MMA Fighting.
- Недавно 26-летняя мать-одиночка из Ирландии заявила, что Конор является отцом ее годовалой дочери. Сам спортсмен факт отцовства не признает.
- На счету Гастелума 19 боев в MMA (+15, -3; один поединок признан несостоявшимся).
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