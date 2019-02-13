«Макгрегор проиграет Хабибу 100 раз из 100». Аарон Пико из Bellator – о силе дагестанских бойцов

Аарон Пико – калифорниец в седьмом поколении. Он борется в полулегком дивизионе Bellator с 2014 года и четыре поединка из шести выиграл нокаутом. В интервью Eurosport.ru Пико рассказал про коня Канело, который заменяет ему автомобиль, игру в World of Tanks и уважение к Хабибу Нурмагомедову.

– Вы серьезно занимались боксом и вольной борьбой, но сделали выбор в пользу MMA. Почему?

– Да, я с детства занимался боксом, панкратионом и вольной борьбой, участвовал в соревнованиях, побеждал. И ко всем этим единоборствам у меня были и есть способности. Но моя большая мечта – стать лучшим бойцом мира, и поэтому я выбрал MMA. Это вершина всех спортивных единоборств. Став чемпионом мира по MMA, я реализую мечту.

– Обширная подготовка в разных единоборствах помогает в MMA?

– Бокс и борьба – самые требовательные в плане подготовки виды, и я наработал богатый арсенал приемов. Сейчас вот разбираюсь, какие когда лучше пускать в ход. Я еще молод, время на это есть.

– На последнем турнире Bellator ваш бой предварял поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера. Что это для вас значило?

– Я дрался перед Федором уже два или три раза за карьеру. Когда-нибудь, вспоминая прошлое, скажу: «Вау, я был с Федором на одной афише». Он – легенда спорта. Да, он не победил в заключительном бою карьеры. Но он поддерживал высочайший уровень много лет, очень его уважаю за это.

– В последнем бою вы сбили Генри Корралеса с ног, но не добили и проиграли. Это самое обидное поражение в вашей карьере?

– На настоящий момент да. Изрядно переживал после боя. Но это спорт: ты должен побеждать, но иногда должен принять то, что ты уступил. Будьте уверены, я отыграюсь – уже был в таком положении. Тут больше и нечего сказать, кроме «I’ll be back».

– В MMA вы посол World of Tanks Blitz. Много рубитесь в танки?

– Да, затянуло. Мне Blitz нравится тем, что игра сложная. В ней, как в MMA: ты с ходу не станешь крутым. Результат достигается тренировками. Помогает, что Blitz – мобильная игра. Я все время в разъездах, поэтому понажимать на телефоне или планшете – это для меня. Не против бы играть в версию для PC, но времени сидеть дома за компом или рядом с приставкой нет. В детстве было посвободнее: я много времени проводил в Call of Duty и других шутерах. И я был реально хорош.

– Кто для вас лучший боец в истории единоборств?

– Для меня лучший в истории ММА – Жорж Сен-Пьер. И в клетке, и за ее пределами. Он был профессионалом во всем – в том, как тренировался, как говорил, как одевался. Всегда буду его фанатом. И да, еще уважаю его жесткое неприятие стероидов.

Аарон Пико, Генри Корралес, BellatorGetty Images

– А кто лучший трештокер?

– Мохаммед Али. Конечно, он нес всякую хрень, но это всегда была смешная хрень. В наше время люди иногда слишком далеко заходят. Нельзя переходить на личности, не надо оскорблять то, что для противника важно. В конце концов, это только спорт и ничего больше. Али это понимал и оставался веселым.

– Какой бой вы готовы пересматривать много раз?

– Хороший вопрос. Всегда готов смотреть бои Жоржа Сен-Пьера и часто это делаю. Выбрать какой-то один его бой – даже не просите.

– Вы уже заработали четверть миллиона долларов. Какой была самая крупная покупка в вашей жизни?

– Когда ты боец MMA, разумно много откладывать. У нас вполне можно получить травму, которая завершит карьеру. Да и команда у меня большая. Поэтому особо крупных покупок еще не было. Разве что мой испанский жеребец. Люблю ездить верхом, чисто для удовольствия.

– Где держите коня?

– Большое ранчо – еще одна моя мечта. Табун лошадей, стадо коров, много места для игр детей… Но пока я частый гость в большой конюшне в пяти минутах езды от дома. Там я арендую стойло для Канело – смотрите, какой красавец (показывает фото верхом на рыжем жеребце). А что касается реально дорогих вещей – там, часов за 20 или за 50 тысяч долларов – зачем они мне? Я лучше на коня такие деньги потрачу. Он мне от работы по дому уклоняться помогает.

– На какой машине ездите в конюшню?

– У меня своей нет, но есть права – беру пикап брата. Но чаще он сам за рулем – когда на тренировку еду или еще куда-то.

– А машина мечты у вас какая?

– Это мой конь (смеется). Наверное, тоже пикап. Большой, можно старый. В содержание дорогой машины нужно вкладывать деньги и время. Я лучше их в коня вложу.

– За кого вы болели в бою Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова?

– За Хабиба. Нравится его стиль боя и нравится он сам как человек. Я был в Дагестане много раз и знаю там многих.

– Вы были гостем Хабиба?

– Нет, но я тренировался с его спарринг-партнерами. Хочу еще съездить, потому что у дагестанских борцов очень высокий уровень.

Аарон ПикоGetty Images

– Что скажете по поводу инцидента с прыжком Хабиба из клетки?

– По-моему, это дело сильно раздули. Конор Макгрегор многое наговорил про отца Хабиба, про его религию. Хорошо, что никто не пострадал, но когда ты переходишь на личности, будь готов к тому, что начнутся личные проблемы.

– У Конора есть шанс взять реванш?

– Нет. Здесь без шансов – если они будут драться 100 раз, Хабиб 100 раз поборет Конора.

– Назовите трех спортсменов не из единоборств, которые вдохновляют вас больше всего.

– Коби Брайант. Так, кто же еще – Криштиану Роналду! Третий – Диего Вентура [конный тореадор из Португалии – Eurosport]. Классный наездник. Он меня очень вдохновляет.

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