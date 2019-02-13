Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов подписал шестизначный контракт с Bare Knuckle FC

Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC. Соглашение рассчитано на три поединка.

Сумма, которую заработает в этой организации Лобов, превысит 1 миллион долларов. Также он получит проценты от продажи трансляций pay-per-view. Сделка не запрещает ирландцу выступать в других MMA-промоушенах.

Первым боем Артема станет встреча с бывшим атлетом UFC Джейсоном Найтом. Она пройдет 20 апреля. Об этом сам Лобов сообщил инсайдеру ESPN Ариэлю Хельвани.

Лобов – постоянный спарринг-партнер Конора Макгрегора.

32-летний ирландец русского происхождения проиграл 3 последних боя. 29 января 2019-го он разорвал контракт с UFC.

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