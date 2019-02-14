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Чемпион ОИ по тяжелой атлетике и знаменитый пауэрлифтер проведут величайший бой в истории MMA
Вот это заруба!
Польский пауэрлифтер Мариуш Пудзяновский проведет поединок по правилам MMA с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Шимоном Колецким.
Исполнительный директор бойцовской организации KSW Мартин Левандовский назвал этот бой «самым мощным» в истории смешанных единоборств.
- Пудзяновский пять раз становился обладателем звания Самый сильный человек мира. Мариуш участвует в MMA-ивентах с 2009 года.
- Обладатель золота на Играх в Пекине Колецкий начал карьеру в смешанных единоборствах в 2016 году.
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