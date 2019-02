UFC отметила День святого Валентина видео бойца, который получил коленом в голову

У руководителей UFC особенное отношение к любви. Американская спортивная организация оригинально отметила День святого Валентина – в твиттере выложен видеоролик, на котором один из бойцов нанес удар коленом в голову сопернику.

UFC обыграла известную фразу: «All you need is love» («Все, что тебе нужно – это любовь), заменив need (нужно) на knee'd (knee – колено).

В начале февраля Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев, начиная с октября 2018-го.

Нурмагомедов также выплатит штраф – 500 тысяч долларов.

