Мэтт Митрион заехал Сергею Харитонову лоу-киком между ног – бой признали несостоявшимся

Бой Сергея Харитонова и Мэтта Митриона в рамках Bellator 215 закончился травмой русского спортсмена. Уже на 15 секунде поединка американец лоу-киком попал Харитонову в пах. Сергей упал и не продолжил бой – удар оказался слишком болезненным.

После боя Митрион извинился за инцидент в инстаграме: «Я разочарован. Сергей, ты легенда. Мне очень стыдно за произошедшее. Я прошу прощения перед всеми, кто так ждал этого боя. Я уже сказал Скотту Кокеру [президенту Bellator], что готов драться снова хоть завтра. Если любой тяжеловес получит травму – я готов выйти на замену. Еще раз – я приношу всем извинения. Это просто несчастный случай».

Технику Митриона отметил русский боец Александр Шлеменко.

«Я разочарован, потому что долго ждал этот бой. Это 100% случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал», – сказал Sportbox Шлеменко.

Глава промоушна Скотт Кокер тоже шокирован произошедшим: «Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем».

Инцидент прокомментировал и тренер Харитонова Руслан Кривуш.

«Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», – цитирует Кривуша ТАСС.

Это второй бой Харитонова, который признан несостоявшимся: в мае 2018-го Антон Вязигин непреднамеренно тыкнул Сергею в глаз.

На счету Сергея 28 побед и 6 поражений.

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