«Митрион – корявый боец, поэтому не попал». Харитонову диагностировали гематому после удара в пах

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал бой с Мэттом Митрионом, который закончился травмой Сергея.

«Я разочарован, потому что очень долго ждал этого боя. Но, к сожалению, вот так все получилось. Я считаю, что это 100 процентов случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал», – цитирует Харитонова ТАСС.

Тренер спортсмена Руслан Кривуш рассказал о диагнозе бойца: «Сергей чувствует себя плохо. Сейчас немного легче (чем было непосредственно после боя), потому что после четверной дозы обезболивающего. В больнице был произведен осмотр – гематома. Дома нужно будет проводить еще обследования».

Судьи признали бой несостоявшимся.

У Харитонова 26 побед и 8 поражений в профессионалах.

Митрион заехал Харитонову лоу-киком между ног – бой признали несостоявшимся

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