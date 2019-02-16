Сергей Харитонов: «Черная полоса пошла. То в глаз ткнут, то по яйцам врежут»

Российский боец Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии после поединка с американцем Мэттом Митрионом.

«Черная полоса пошла. То, блин, в глаз ткнут, то по яйцам врежут. Нормально прилетело. Я понял так, что залетело между ракушкой и ногой. У меня даже искры из глаз болтанули. Приложился Митрион нормально. Потемнело в глазах от удара.

Я разочарован. Хорошо готовился, такой лагерь был сумасшедший у меня, куча ребят привлечено – и вот так получилось. Не думаю, что Митрион специально это сделал, но фиг знает», – отметил Харитонов.

Уже на 15-й секунде поединка Митрион лоу-киком попал Харитонову в пах. Сергей не смог продолжить бой из-за слишком болезненного удара.

В итоге поединок был признан несостоявшимся.

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