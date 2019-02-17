Other Agency

Боец получил травму от собственного удара лоу-киком

Боец получил травму от собственного удара лоу-киком
Eurosport

6 мин. назад

Ты сам ощутишь болезненные спазмы, когда увидишь, как изогнулась его нога.

На ивенте ММА Cage Warriors 101 боец Софиан Бууки получил жуткую травму ноги после заблокированного соперником лоу-кика.

Француз нанес удар по голени оппонента, тяжеловеса Тома Аспинэлла, но лоу-кик был заблокирован настолько резко, что нога Бууки выгнулась в жутком неестественном положении, а сам боец рухнул в углу клетки. К Софиану поспешили медики, был диагностирован перелом, пишет MMA Fighting. Таким образом, бразилец победил в первом же раунде.

  • У Аспинэлла черный пояс по джиу-джитсу, а также 8 побед и 2 поражения.
  • Накануне российский боец ММА Сергей Харитонов получил травму паха после удара лоу-киком.

«Митрион – корявый боец, поэтому не попал». Харитонову диагностировали гематому после удара в пах

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте