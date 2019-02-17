Боец получил травму от собственного удара лоу-киком

На ивенте ММА Cage Warriors 101 боец Софиан Бууки получил жуткую травму ноги после заблокированного соперником лоу-кика.

Француз нанес удар по голени оппонента, тяжеловеса Тома Аспинэлла, но лоу-кик был заблокирован настолько резко, что нога Бууки выгнулась в жутком неестественном положении, а сам боец рухнул в углу клетки. К Софиану поспешили медики, был диагностирован перелом, пишет MMA Fighting. Таким образом, бразилец победил в первом же раунде.

У Аспинэлла черный пояс по джиу-джитсу, а также 8 побед и 2 поражения.

Накануне российский боец ММА Сергей Харитонов получил травму паха после удара лоу-киком.

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