«Он точно не проиграл этот гребаный бой». Виталий Минаков уступил впервые в карьере

В ночь на воскресенье состоялся очередной раунд турнира Bellator 216, в рамках которого француз Чейк Конго по решению арбитров победил русского бойца Виталия Минакова – 29-28, 29-28, 30-27.

Поединок продолжался 3 раунда. Бойцы держались на равных, но по итогу судьи единогласно проголосовали за Конго.

Решением судей остался недоволен не только Минаков, но и, например, тяжеловес Алексей Олейник.

«Минаков был далеко не в лучшей форме, допускал много ошибок, устал. Но он точно не проиграл этот гребаный бой», – твитнул боец UFC.

Перед боем Bellator провела опрос среди подписчиков, и 61% поклонников ММА отдали победу Виталию.

Минаков на протяжении всей карьеры – 21 боя – ни разу не проигрывал.

Следующим соперником Конго станет Райан Бэйдер.

В 2014-м Виталий одолел Чейка и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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