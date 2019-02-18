Франсис Нганну уработал Кейна Веласкеса за 26 секунд – ровно столько длился камбэк экс-чемпиона UFC

В рамках ивента UFC on ESPN 1 состоялся бой Франсиса Нганну и Кейна Веласкеса. Француз завершил поединок в первом раунде – ему хватило 26 секунд для победы над американским тяжеловесом.

Кейн планировал сразу уйти в тейкдаун, но Нганну выскользнул из перчаток оппонента и засыпал Веласкеса чередой коротких ударов по шее и голове. Затем у экс-чемпиона в тяжелом весе поехало в сторону колено (возможно, привело к перелому), и Франсис его добил, находясь сверху.

До боя Веласкес заявил, что завершит карьеру, если поединок с Нганну пройдет неудачно.

«У меня полно уверенности в себе для того, чтобы выйти и победить в этом бою. Я ожидаю от себя выступления на высшем уровне. Если этого не произойдет, я планирую завязать с поединками», – цитирует Кейна Yahoo Sports.

Веласкес становился чемпионом UFC в тяжелом весе в 2010 и 2012 году. Спортсмен сделал перерыв в карьере в июле 2016-го.

На счету Кейна 17 боев в ММА, 14 из которых он выиграл.

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