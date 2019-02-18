2 нокаута на шоу UFC on ESPN, где из противников сделали сочнющий фарш для котлет

В понедельник состоялся ивент первого турнира UFC on ESPN. В рамках основного и предварительного карда прошло два боя, завершившихся смачными KO.

Бой Висенте Луке и Брайана Барберену закончился победой «Молчаливого Ассассина» в третьем раунде. Брайан пропустил хук справа и потерял координацию – а дальше Луке трепал соперника, как куклу.

Этот поединок на разогреве перед мейн-ивентами тоже не стоило пропускать, хотя бы ради концовки. Во втором раунде Люк Сандерс легко повалил Ренана Барао на настил, а потом кровожадно прошелся кулаками по его лицу.

Главный бой шоу – Нганну против Веласкеса – завершился нокаутом последнего спустя 26 секунд.

Сандерс выиграл 12 боев в карьере, Луке – 15.

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