Other Agency
2 нокаута на шоу UFC on ESPN, где из противников сделали сочнющий фарш для котлет
Кровавый понедельник на Eurosport.ru.
В понедельник состоялся ивент первого турнира UFC on ESPN. В рамках основного и предварительного карда прошло два боя, завершившихся смачными KO.
Бой Висенте Луке и Брайана Барберену закончился победой «Молчаливого Ассассина» в третьем раунде. Брайан пропустил хук справа и потерял координацию – а дальше Луке трепал соперника, как куклу.
Этот поединок на разогреве перед мейн-ивентами тоже не стоило пропускать, хотя бы ради концовки. Во втором раунде Люк Сандерс легко повалил Ренана Барао на настил, а потом кровожадно прошелся кулаками по его лицу.
- Главный бой шоу – Нганну против Веласкеса – завершился нокаутом последнего спустя 26 секунд.
- Сандерс выиграл 12 боев в карьере, Луке – 15.
Емельяненко улетел в чудовищный нокаут за 35 секунд. Это конец карьеры
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте