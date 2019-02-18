Чемпион России по рукопашному бою погиб в драке с охранником у здания Минкомсвязи в Москве

В воскресенье, 17 февраля погиб 22-летний спортсмен Геннадий Павлов – он ввязался в драку с сотрудником ЧОП возле здания Минкомсвязи на Тверской улице.

На камерах видеонаблюдения зафиксирован момент стычки: прохожий (Павлов), видимо, обменивается фразами с 51-летним охранником, а потом первым наносит удар. После серии хуков в исполнении Геннадия драчуны пропали из поля зрения, но, как сообщает ТАСС, сотрудники скорой помощи на месте зафиксировали смерть молодого человека.

«Его звали Геннадий Павлов, он из города Ливны. Ему было около 22 лет. Активно он на соревнованиях по рукопашному бою не выступал, даже мастером спорта не являлся», – рассказали ТАСС в Орловской региональной федерации рукопашного боя.

Точная причина смерти спортсмена не установлена, одна из версий – сердечная недостаточность.

Павлов стал чемпионом России по универсальному бою в 2016 году.

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