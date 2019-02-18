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Комментатор UFC Джо Роган: «Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне – решенное дело»

Комментатор UFC: «Бой Макгрегора и Серроне – решенное дело»
Eurosport

1 час назад

Ирландец разомнется на ветеране.

Известный американский комментатор UFC Джо Роган рассказал, что поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне – почти свершившийся факт.

«Насколько мне известно, бой Макгрегора и Серроне – это решенное дело», – цитирует Рогана спортивный журналист ESPN Чаматкар Сандху.

  • Ранее Серроне уже заявил, что подерется с Конором.
  • Дисквалификация Макгрегора за драку после октябрьского боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится в апреле.
  • На счету 35-летнего Серроне 35 побед и 11 поражений в UFC.
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