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Комментатор UFC Джо Роган: «Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне – решенное дело»
Ирландец разомнется на ветеране.
Известный американский комментатор UFC Джо Роган рассказал, что поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне – почти свершившийся факт.
«Насколько мне известно, бой Макгрегора и Серроне – это решенное дело», – цитирует Рогана спортивный журналист ESPN Чаматкар Сандху.
- Ранее Серроне уже заявил, что подерется с Конором.
- Дисквалификация Макгрегора за драку после октябрьского боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится в апреле.
- На счету 35-летнего Серроне 35 побед и 11 поражений в UFC.
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