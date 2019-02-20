Other Agency
Митрион – Харитонову: «Окажешь честь, если согласишься на бой. Обещаю, по яйцам бить не буду»
Какое великодушие.
Американский боец ММА Мэтт Митрион вызвал россиянина Сергея Харитонова на поединок 11 мая.
«Если ты восстановишься к 11 мая, окажи мне честь и зайди снова со мной в клетку в Чикаго. Если согласишься, обещаю, я не буду тебя больше бить по яйцам», – написал Митрион в инстаграме, тегнув Харитонова.
- Судьи признали бой Харитонова и Митриона несостоявшимся после того, как американец травмировал соперника мощным ударом в пах.
- На счету Сергея 26 побед и 8 поражений, у Мэтта – 13-6.
«Митрион – корявый боец, поэтому не попал». Харитонову диагностировали гематому после удара в пах
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте