Митрион – Харитонову: «Окажешь честь, если согласишься на бой. Обещаю, по яйцам бить не буду»

Американский боец ММА Мэтт Митрион вызвал россиянина Сергея Харитонова на поединок 11 мая.

«Если ты восстановишься к 11 мая, окажи мне честь и зайди снова со мной в клетку в Чикаго. Если согласишься, обещаю, я не буду тебя больше бить по яйцам», – написал Митрион в инстаграме, тегнув Харитонова.

Судьи признали бой Харитонова и Митриона несостоявшимся после того, как американец травмировал соперника мощным ударом в пах.

На счету Сергея 26 побед и 8 поражений, у Мэтта – 13-6.

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