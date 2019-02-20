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Митрион – Харитонову: «Окажешь честь, если согласишься на бой. Обещаю, по яйцам бить не буду»

Митрион – Харитонову: «Окажешь честь, если согласишься на бой. Обещаю, по яйцам бить не буду»
Eurosport

1 час назад

Какое великодушие.

Американский боец ММА Мэтт Митрион вызвал россиянина Сергея Харитонова на поединок 11 мая.

«Если ты восстановишься к 11 мая, окажи мне честь и зайди снова со мной в клетку в Чикаго. Если согласишься, обещаю, я не буду тебя больше бить по яйцам», – написал Митрион в инстаграме, тегнув Харитонова.

  • Судьи признали бой Харитонова и Митриона несостоявшимся после того, как американец травмировал соперника мощным ударом в пах.
  • На счету Сергея 26 побед и 8 поражений, у Мэтта – 13-6.

«Митрион – корявый боец, поэтому не попал». Харитонову диагностировали гематому после удара в пах

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