«После этого боя ты можешь завершить карьеру». Хабиб Нурмагомедов вызвал Жоржа Сен-Пьера в октагон

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой канадского спортсмена Жоржа Сен-Пьера.

«Давай это сделаем в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих поединках и испытываю по отношению к тебе только уважение. Надеюсь, это было заметно во время твоего визита в Москву, Жорж. Для меня будет честью разделить октагон с одним из величайших бойцов в истории. 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Абу-Даби или Москва – решать тебе.

Пришли мне свое местоположение, друг», – написал Хабиб в инстаграме.

Журналист ММА Хельвайни ранее анонсировал, что в четверг Сен-Пьер объявит о завершении карьеры.

К моменту боя в ноябре истечет 9-месячная дисквалификация Нурмагомедова, наложенная Атлетической комиссией Невады.

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