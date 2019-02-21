Дастин Порье и Эл Яквинта хотят разорвать контракты с UFC

Бойцы UFC в легком весе Дастин Порье и Эл Яквинта просят промоушн освободить их от контрактов из-за отсутствия боев.

Порье написал в твиттере: «Эти ребята должны отпустить меня». Дастину ответил Яквинта: «Увольте меня тоже».

Позднее Порье прокомментировал заявление MMA Junkie: «Я действительно хочу, чтобы меня освободили. Они хотят, чтобы я дрался с Яквинтой? Хорошо, пусть тогда повысят гонорар. Но пока мне даже не предлагали этот бой. Где я хочу драться дальше? Где угодно. Хоть в Bellator, хоть в One, хоть в Rizin».

«Надеюсь, что UFC не поскупится и порадует Порье, чтобы он принял бой со мной. Насколько я знаю, Конор подерется с Серроне летом, а Холлоуэй поднимется из полулегкого и встретится с Фергюсоном за временный титул. А мы с Порье остаемся в стороне», – сказал Яквинта.

Инсайдер Bjpenn.com Крис Тэйлор подтвердил, что Холлоуэй и Фергюсон сразятся за временный пояс.

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