Other Agency
Инсайдер Bjpenn: «UFC готовит бой Фергюсона и Холлоуэя за временный пояс в легком весе»
Заполнят пустоту, пока Хабиб под баном.
Журналист Bjpenn.com Крис Тэйлор заявил, что UFC прорабатывает бой за временный титул в легком весе.
«Только что говорил с источником, который сообщил о бое Хабиба и Конора, что поединок за звание временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Максом Холлоуэем находится в работе», – написал Тэйлор.
- Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию до июля за потасовку после боя с Конором Макгрегором.
- Холлоуэй владеет поясом чемпиона в полулегком весе.
- На счету Фергюсона 24 победы и три поражения, баланс Холлоуэя – 20-3.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте