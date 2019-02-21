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Инсайдер Bjpenn: «UFC готовит бой Фергюсона и Холлоуэя за временный пояс в легком весе»

Инсайдер Bjpenn: «UFC готовит бой Фергюсона и Холлоуэя за временный пояс в легком весе»
Eurosport

1 час назад

Заполнят пустоту, пока Хабиб под баном.

Журналист Bjpenn.com Крис Тэйлор заявил, что UFC прорабатывает бой за временный титул в легком весе.

«Только что говорил с источником, который сообщил о бое Хабиба и Конора, что поединок за звание временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Максом Холлоуэем находится в работе», – написал Тэйлор.

  • Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию до июля за потасовку после боя с Конором Макгрегором.
  • Холлоуэй владеет поясом чемпиона в полулегком весе.
  • На счету Фергюсона 24 победы и три поражения, баланс Холлоуэя – 20-3.
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