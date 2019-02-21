Тактаров: «Посмотрите на Неймара, когда он корчится – они с Харитоновым, как два брата»

Бывший боец ММА Олег Тактаров считает, что Сергей Харитонов симулировал травму в бою против Мэтта Митриона.

«Я еще раз посмотрел это видео и остался при своем мнении. Возможно, ему больно было, я допускаю. Но мы люди взрослые. Нас как учили: попали по тебе, встал попрыгал – оно пройдет. Так он не встал и не попрыгал. Я что-то не помню такого, чтобы человек не мог встать и попрыгать. Посмотрите выражение лица Неймара, когда он корчится. Они с Харитоновым похожи, как два брата.

Мне кажется, я поймал момент, когда у Сережи возникла мысль: «Ага, сейчас мне заплатят. Я за такой результат получаю, скажем, половину, а за следующий бой еще получу». Может быть, там в реальности все было по-другому, но мне показалось, что там была именно эта мысль.

С Сережей у меня прекрасные отношения – у меня их нет. Он меня как-то бросил, подставил нашу федерацию, уехал выступать то ли в «Легион», то ли куда-то. Я ему сказал, что в этой организации будет одно шоу, они его проведут – и все. Естественно, я оказался прав, как и последние 23 года оказываюсь. Я сказал: «Сережа, вот сейчас ты получаешь на 10 тысяч меньше, но мы планируем под тебя столько-то шоу в год, и я буду заниматься тем, что ты будешь говорить, чтобы не было глупостей». Он отказался», – цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

Митрион заехал Харитонову ногой в пах в начале первого раунда.

Бой в итоге признали несостоявшимся.

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