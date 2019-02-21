Вдову бойца MMA избивали на протяжении четырех часов. Она выжила благодаря навыкам джиу-джитсу

Элаин Капарроз, вдова бразильского бойца MMA Райана Грейси, подверглась нападению со стороны мужчины, с которым познакомилась в сети.

Как сообщает Daily Star, 55-летняя Капарроз на протяжении восьми месяцев общалась с 27-летним Винисиусом Серрой в интернете. Все шло вполне себе гладко вплоть до их личной встречи, которая обернулась трагедией. У мужчины случилась вспышка агрессии, он принялся избивать женщину и попытался ее задушить.

По данным источника, схватка Капарроз и Серры длилась около четырех часов. 55-летняя дама отбивалась от атак озверевшего мужчины с помощью навыков бразильского джиу-джитсу – правда, нападавший тоже практиковал это боевое искусство. В итоге Элаин доставили в больницу со множественными травмами – переломом носа и повреждениями глазниц. Врачи наложили ей 40 швов.

Муж Капарроз провел семь поединков по правилам смешанных единоборств – все в японском промоушене Pride. На счету мужчины пять побед и два поражения.

Также Райан Грейси владел черным поясом по бразильскому джи-джитсу и являлся внуком Карлуша Грейси – одного из основателей бразильского джи-джитсу.

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