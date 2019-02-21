Getty Images
Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры
Жаль, но поединка с Хабибом мы так и не увидим.
Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры.
«Я объявляю о своем уходе из UFC и MMA. Я намерен продолжать тренировки и заниматься боевыми искусствами на протяжении всей жизни, но сейчас пришло время завершить профессиональную карьеру», – написал Сен-Пьер в твиттере.
- Сен-Пьер провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 27 побед и потерпев два поражения.
- Канадец – рекордсмен UFC по количеству побед в титульных боях (13) и по количеству тейкдаунов (90).
- Также Сен-Пьер занимает второе место в UFC по общему числу побед (20).
«После этого боя ты можешь завершить карьеру». Хабиб вызвал Сен-Пьера в октагон
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте