Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры.

«Я объявляю о своем уходе из UFC и MMA. Я намерен продолжать тренировки и заниматься боевыми искусствами на протяжении всей жизни, но сейчас пришло время завершить профессиональную карьеру», – написал Сен-Пьер в твиттере.

Сен-Пьер провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 27 побед и потерпев два поражения.

Канадец – рекордсмен UFC по количеству побед в титульных боях (13) и по количеству тейкдаунов (90).

Также Сен-Пьер занимает второе место в UFC по общему числу побед (20).

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